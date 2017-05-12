По Кыргызстану сохранится ясная и жаркая погода — прогноз погоды на 13 мая

12 мая 2017, 17:56 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 12 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +13...+18

днем: +28...+33

Таласская область

ночью: +13...+18

днем: +28...+33

Баткенская область

ночью: +13...+18

днем: +29...+34

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +29...+34

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +21...+26

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +22...+27

В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +31...+33.