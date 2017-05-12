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Новости Кыргызстана

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По Кыргызстану сохранится ясная и жаркая погода — прогноз погоды на 13 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425578-ru.html

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12 мая 2017, 17:56       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 12 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +28...+33
Таласская область
ночью: +13...+18
днем: +28...+33
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +29...+34
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +22...+27
В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +31...+33.

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