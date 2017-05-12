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Ути, какой серьезный! Соцсети умиляются новым фото внука Атамбаева

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425577-ru.html

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12 мая 2017, 17:48       Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Дочь президента Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева опубликовала в соцсетях фото маленького Таира - внука главы государства.
20 марта дочь главы государства Алия Шагиева родила первенца. Ребенка назвали Таиром. Ранее Шагиева публиковала фотографии руки, ноги малыша, но лицо еще не показывала. После критики кыргызстанцев за ее "откровенные фотографии", молодая мама заявила, что удаляется с соцсетей и не будет больше публиковать свое мнение.
В пятницу на Facebook появились фотографии малыша. Шагиева описала, что молодая семья шла в поход. Она в своем посту рассуждает, как о дороге в горы, так и про свою жизнь, отмечая, "что выбирает свободу".

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