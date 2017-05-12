МЧС: На 8 реках Кыргызстана расход воды приближен к критической отметке

12 мая 2017, 17:26 Комментарии

На реках Узун-Акмат, Чычкан, Падыша-Ата, Тенте-Сай, МайлууСуу, Чангет, Кара-Кульджа и Тар расход воды приближен к критической отметке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР со ссылкой на директора Агентства гидрометеорологии Рыскельди Асанходжаева.

На большинстве рек республики 12 мая отмечался подъемы уровня воды на 1-10 см. На реках Нарын (среднее течение) — 71 см, Тар — 43см. Водность большинства рек республики повышенная и составляет 121-197 процентов.

«Значительно выше нормы, 204-391 процента, отмечался сток рек Ала Арча, Чон Кайынды, Талас, Кюмюш Тоо, Тентек Сай, Кара Кулджа и Тар. На реках Узун-Акмат, Чычкан, Падыша-Ата, Тентек -Сай, Майлуу Суу, Чангет, Кара-Кульджа и Тар расход воды приближен к критической отметке. Пониженный сток, примерно 49-75 процентов, наблюдался на реках Каракол, Чу, Кок-Арт и Ак- Буура", — цитирует Р. Асанходжаева МЧС.

По данным ведомства, на сегодня по Кыргызстану существует 242 потенциально-опасных участка на 77 реках. В случае повышения уровня воды в реках есть угроза паводков.