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Новости Кыргызстана

Бишкекских "попрошаек" оштрафовали, а некоторых депортировали на родинуБишкекских "попрошаек" оштрафовали, а некоторых депортировали на родинуНа 77 реках есть 242 потенциально опасных участка. Нависла угроза паводковНа 77 реках есть 242 потенциально опасных участка. Нависла угроза паводков

МЧС: На 8 реках Кыргызстана расход воды приближен к критической отметке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/mchs-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425576-ru.html

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12 мая 2017, 17:26       Комментарии

На реках Узун-Акмат, Чычкан, Падыша-Ата, Тенте-Сай, МайлууСуу, Чангет, Кара-Кульджа и Тар расход воды приближен к критической отметке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР со ссылкой на директора Агентства гидрометеорологии Рыскельди Асанходжаева.
На большинстве рек республики 12 мая отмечался подъемы уровня воды на 1-10 см. На реках Нарын (среднее течение) — 71 см, Тар — 43см. Водность большинства рек республики повышенная и составляет 121-197 процентов.
«Значительно выше нормы, 204-391 процента, отмечался сток рек Ала Арча, Чон Кайынды, Талас, Кюмюш Тоо, Тентек Сай, Кара Кулджа и Тар. На реках Узун-Акмат, Чычкан, Падыша-Ата, Тентек -Сай, Майлуу Суу, Чангет, Кара-Кульджа и Тар расход воды приближен к критической отметке. Пониженный сток, примерно 49-75 процентов, наблюдался на реках Каракол, Чу, Кок-Арт и Ак- Буура", — цитирует Р. Асанходжаева МЧС.
По данным ведомства, на сегодня по Кыргызстану существует 242 потенциально-опасных участка на 77 реках. В случае повышения уровня воды в реках есть угроза паводков.

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