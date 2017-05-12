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В Бишкеке на пешеходном переходе сбили двух школьников

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425575-ru.html

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12 мая 2017, 17:40       Комментарии

В Бишкеке на пешеходном переходе сбили двух школьников. Об этом K-News сообщили в Управлении патрульной милиции Бишкека.
Уточняется, что ДТП произошло в 9 микрорайоне по улице Абдрахманова.
"Известно, что один из школьников является учеником средней школы №64. Подростки госпитализированы в Городскую клиническую больницу. У одного зафиксировано сотрясение головного мозга, второй поступил с небольшими ссадинами",- рассказали в ведомстве.
В 9 мкрн столицы сбита школьница. Очевидец сообщает, что наезд произошел на пешедном переходе. О состоянии здоровья школьницы ничего неизвестно. После наезда она была без сознания.
A post shared by Болот Ибрагимов (@bolotibragimov) on May 12, 2017 at 4:04am PDT

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