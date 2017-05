12 мая 2017, 17:40 Комментарии

В Бишкеке на пешеходном переходе сбили двух школьников. Об этом K-News сообщили в Управлении патрульной милиции Бишкека.

Уточняется, что ДТП произошло в 9 микрорайоне по улице Абдрахманова.

"Известно, что один из школьников является учеником средней школы №64. Подростки госпитализированы в Городскую клиническую больницу. У одного зафиксировано сотрясение головного мозга, второй поступил с небольшими ссадинами",- рассказали в ведомстве.

В 9 мкрн столицы сбита школьница. Очевидец сообщает, что наезд произошел на пешедном переходе. О состоянии здоровья школьницы ничего неизвестно. После наезда она была без сознания.

