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Новости Кыргызстана

МЧС: На 8 реках Кыргызстана расход воды приближен к критической отметкеМЧС: На 8 реках Кыргызстана расход воды приближен к критической отметкеПредставитель МВД Кыргызстана стал командиром тимсайта в СуданеПредставитель МВД Кыргызстана стал командиром тимсайта в Судане

На 77 реках есть 242 потенциально опасных участка. Нависла угроза паводков

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359738_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425574-ru.html

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12 мая 2017, 17:20       Комментарии

На реках Узун-Акмат, Чычкан, Падыша-Ата, Тентек -Сай, Майлуу-Суу, Чангет, Кара-Кульджа и Тар расход воды приближен к критической отметке. Об этом рассказал заместитель директора Агентства гидрометеорологии при МЧС КР Рыскельди Асанходжаев.
На большинстве рек республики сегодня, 12 мая, отмечались подъемы уровней воды на 1-10 см; на реках Нарын (среднее течение) - 71 см, Тар - 43 см.
Водность большинства рек республики повышенная и составляет 121-197%.
Значительно выше нормы, 204-391%, отмечался сток рек Ала-Арча, Чон-Кайынды, Талас, Кюмюш-Тоо, Тентек-Сай, Кара-Кульджа и Тар.
"На реках Узун-Акмат, Чычкан, Падыша-Ата, Тентек-Сай, Майлуу-Суу, Чангет, Кара-Кульджа и Тар расход воды приближен к критической отметке. Пониженный сток, примерно 49-75%, наблюдался на реках Каракол, Чу, Кок-Арт и Ак- Буура", - сказал Асанходжаев.
На сегодня по Кыргызстану есть 242 потенциально опасных участка на 77 реках. В случае повышения уровня воды на реках есть угроза паводковых процессов.

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