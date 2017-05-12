Бишкекских "попрошаек" оштрафовали, а некоторых депортировали на родину

12 мая 2017, 17:28 Комментарии

В Бишкеке уже несколько дней проводится рейд под названием "Попрошайка". Так, в ходе первого этапа операции выявлено 133 просителя милостыни. Как выяснилось, самым излюбленным районом города для попрошайничества является Первомайский.

За два дня здесь было выявлено 63 человека, из них шестеро граждан Узбекистана и двое из Таджикистана. Иностранцы, по данным ГУВД, будут депортированы к себе на родину. С остальными была проведена профилактическая беседа.

Второе место в рейтинге "районов милостыни" занял Ленинский, здесь было выявлено 27 человек. На двоих из них наложен штраф в размере 1,5 тыс. сомов.

Третье место получил Свердловский район, здесь были задержаны 23 человека, из них 8 направлены в районный суд для вынесения решения о наказании штрафом или лишением свободы. С остальными была проведена профилактическая беседа.

И четвертое место занял Октябрьский район, где выявлено 22 человека, из них 10 являются детьми, шестеро из которых доставлены в центр адаптации несовершеннолетних МВД.

"В районных судах будет определяться мера наказания либо лишение свободы сроком на трое суток, либо штраф. Те, кто являются гражданами другой страны, будут депортированы, но они могут находиться на территории Кыргызстана еще 40 дней, после истечения срока их направят домой. Этим занимается непосредственно 10-е управление. В отношении детей этот вопрос будут решать уже социальные службы, отдавать их родителям или нет. Так как необходимо выяснить, способны ли родители на самом деле воспитывать своих детей", - сообщили в ГУВД г. Бишкек

Стоит отметить, это еще не окончательные данные, так как это статистика за последние два дня. Как отмечают в ГУВД, с понедельника, 15 мая, начнется вторая фаз рейдового мероприятия.