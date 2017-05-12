Сегодня: воры в ГП, отставка и выговоры, коррупционное дело Исаева

12 мая 2017, 17:30 Комментарии

Государственными предприятиями управляют родственники чиновников и воры. С таким заявлением на заседании фракции СДПК выступил Анвар Артыков. Парламентарии обсуждали деятельность ФУГИ и пришли к выводу, что в этой структуре существуют серьезные проблемы, которые в конечном итоге сказываются на общем состоянии экономики Кыргызстана.

Претензии депутатов касаются кадровой политики, которую проводит руководитель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков. Ставленники на руководящие должности, как правило, малограмотны и некомпетентны, и под их управлением предприятия доводятся до состояния банкротства. Глава ФУГИ попытался оправдаться тем, что все кадровые решения принимаются по согласованию с руководителями профильных ведомств. "Тогда нужно снимать министра, который дает такие рекомендации. Вы сначала назначаете своих родственников, воров, а потом пытаетесь навести порядок", - заявил Анвар Артыков.

Отставка и выговоры. Разбор полетов в правительстве повлек за собой серьезные организационные выводы. На заседании кабинета министров по предупреждению ЧС премьер поручил председателю ФУГИ уволить главу Государственной страховой компании Бакыта Жумашева. Эта структура за полтора года своего существования заключила немногом более 10 тысяч договоров о страховании жилья на сумму 8 миллионов сомов. При этом на деятельность самой ГСК было выделено 100 миллионов сомов. Жэннбеков дал команду проверить, как и на что потрачены бюджетные средства.

Кроме того, за недостаточную работу по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций объявлены выговоры министру финансов Адылбеку Касымалиеву, руководителю МЧС Кубатбеку Боронову и главе Минтранса Жамшитбеку Калилову. Также премьер-министр вынес предупреждения председателю Национального энергохолдинга Айбеку Калиеву, руководителю Минздрава Талантбеку Батыралиеву, министру образования Гульмире Кудайбердиевой, главе Минтруда Таалайкуль Исакуновой и полномочному представителю правительства в Ошской области Таалайбеку Сарыбашеву.

С завтрашнего дня в Бишкеке возобновляется автобусный маршрут № 35. Общественный транспорт будет курсировать по кольцу. Схема движения проложена между Восточным и Западным автовокзалами, с заездом на железнодорожную станцию Бишкек-2. Для горожан это удобно еще и тем, что возобновляемая линия проходит в непосредственной близости от Ошского и Аламединского рынков. Еще во времена Союза маршрут № 35 был очень популярным у жителей столицы.

Обслуживать перевозки будут 12 новых автобусов Hengtong, презентация которых состоялась сегодня у здания мэрии Бишкека. Их поставку осуществила компания "Шыдыр Жол Кей Джи", всего столица получит 100 таких автобусов, работающих на газе. Их салоны рассчитаны на 80 посадочных мест, оснащены приспособлениями для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и камерами видеонаблюдения. Кстати, плата за проезд на 35-м маршруте будет соответствовать тарифам, действующим в общественном транспорте - 8 сомов за поездку.

Он вовремя очнулся. Канат Исаев, которому предъявлены обвинения в коррупции, похоже, избрал такую же линию защиты, как сидящий на нарах Омурбек Текебаев. Местным СМИ депутат от фракции Кыргызстан заявил, что рассматривает возбужденное против него уголовное дело как месть за то, что он выступал против референдума и поправок в Конституцию. Вообще, если вспомнить все коррупционные скандалы, то практически все пойманные за руку маслокрады изображают из себя жертв политических притеснений.

С чего вдруг Исаев вспомнил про изменения Основного закона, не совсем понятно. Ну и что, что он выступал против? От его мнения ровным счетом ничего не зависело, а поправки утвердил народ подавляющим большинством голосов. А отвечать придется за делишки, которые Канат Исаев и его команда провернули в Токмаке, когда нынешний депутат занимал пост мэра. По версии следствия, он, пользуясь служебным положением, надавил на депутатов местного кенеша и передал в частную собственность муниципальную землю под строительство торгового центра. Кроме того, по материалам дела, Исаев в сговоре с другими должностными лицами незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной с ними частной компании. Также депутата уличили в незаконной продаже частному лицу муниципального здания по серьезно заниженной цене. После предъявления обвинений с Каната Исаева взята подписка о невыезде.

Землетрясение в Нарыне. Толчки зафиксированы поздним вечером 11 мая, их интенсивность в эпицентре составляла 3 балла. Очаг подземной бури располагался на территории Кыргызстана в 15 километрах от села Кара-Булак, в 18 километрах от села Орто-Сырт и в 73 километрах от города Нарын.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук в населенных пунктах интенсивность толчков составляла 2-2,5 балла. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Дома и постройки местных жителей также не получили каких-либо заметных повреждений.

Три дня жары, а потом штормовое. Ближайшие три дня на территории Кыргызстана осадков не ожидается, установится сухая и солнечная погода. В субботу, воскресенье и понедельник воздух в столице будет прогреваться до +33...+35 градусов. По ночам прохладнее - около +20-ти.

Резкое изменение погоды ожидается 16 мая. В республику придут дожди с грозами, а в горных районах выпадет снег. Штормовое предупреждение распространяется и на последующие дни - 17 и 18 мая произойдет значительное понижение дневной температуры воздуха. В зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской, Таласской, Баткенской областей - до +18…+23°, в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей до +13…+18°, в горных районах 0…+5, в высокогорье до -5 градусов мороза.