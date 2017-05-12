12 мая 2017, 17:33 Комментарии

В Бишкеке автомобиль сбил двух школьников. Об этом сегодня, 12 мая, "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции.

Как уточняется, ДТП произошло в 9-м микрорайоне столицы по улице Абдрахманова. Известно, что один из них является учеником средней школы № 64.

О подробностях в УПМ пообещали проинформировать позже. В свою очередь на Станции скорой помощи сообщили, что оба ребенка госпитализированы в Городскую клиническую больницу с нетяжелыми травмами. У одного ребенка сотрясение головного мозга, у другого - ссадины.