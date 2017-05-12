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В Бишкеке на пешеходном переходе сбили двух школьниковВ Бишкеке на пешеходном переходе сбили двух школьниковСегодня: воры в ГП, отставка и выговоры, коррупционное дело ИсаеваСегодня: воры в ГП, отставка и выговоры, коррупционное дело Исаева

В Бишкеке автомобиль сбил двух школьников

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359740_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425571-ru.html

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12 мая 2017, 17:33       Комментарии

В Бишкеке автомобиль сбил двух школьников. Об этом сегодня, 12 мая, "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции.
Как уточняется, ДТП произошло в 9-м микрорайоне столицы по улице Абдрахманова. Известно, что один из них является учеником средней школы № 64.
О подробностях в УПМ пообещали проинформировать позже. В свою очередь на Станции скорой помощи сообщили, что оба ребенка госпитализированы в Городскую клиническую больницу с нетяжелыми травмами. У одного ребенка сотрясение головного мозга, у другого - ссадины.

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