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Представитель МВД Кыргызстана стал командиром тимсайта в Судане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425570-ru.html

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12 мая 2017, 17:14       Комментарии

Представитель Министерства внутренних дел Кыргызстана, находящийся с миротворческой миссией ООН в суданской провинции Дарфур, назначен на должность командира тимсайта. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба МВД.
Миротворец из Кыргызстана Санжар Тургумбаев является командиром участка района Эльфашер-2.
Team Site - аналог районного управления внутренних дел (РОВД), а в миссии ООН в Дарфуре функционируют 35 тимсайтов.
В октябре 2016 года руководством полицейского компонента миссии ООН в Дарфуре был объявлен конкурс на замещение вакантной должности Командира тимсайта. Свои кандидатуры для участия в конкурсе подали 30 кандидатов из числа миротворцев. После предварительных экзаменов в финальный этап были отобраны 5 кандидатов из Кыргызстана, Гамбии, Танзании, Нигерии и Ганы. Далее был проведен письменный экзамен на знание и устное интервью, по итогам которого в марте 2017 года на позицию командира был назначен миротворец из Кыргызстана Санжар Тургумбаев.
В подчинении С.Тургумбаева находятся 68 гражданских полицейских из 23 стран мира (Индонезия, Германия, Нигерия, Фиджи, Иордания), а также полицейская рота в количестве 170 миротворцев из Египта. В зоне ответственности тимсайта Эльфашер-2 находятся 2 лагеря беженцев с населением более 100 тысяч человек и несколько населенных пунктов. Основными задачами являются защита гражданского населения и оказание помощи гуманитарным программам, а также контроль за расследованием преступлений в зоне ответственности.
По данным МВД, миротворцы из Кыргызстана не первый раз занимают руководящие позиции в миссии ООН в Дарфуре. Ранее другой представитель Кыргызстана М.Абасканов находился в должности начальника отдела кадров полицейского компонента.
Откомандированный миротворец из МВД Кыргызстана С.Тургумбаев, ныне являющийся командиром тимсайта суданской провинции, ранее служил в оперативных подразделениях ГУВД Бишкек, в том числе в уголовном розыске и отделе по противодействию экстремизму. Будучи оперативным работником, раскрывал тяжкие преступления и задерживал преступников. В 2013 году в Бишкеке он задержал ранее неоднократно судимого мужчину, который силой увел 8-летнюю девочку в лесополосу и пытался изнасиловать.

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