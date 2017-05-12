Представитель МВД Кыргызстана стал командиром тимсайта в Судане

12 мая 2017, 17:14 Комментарии

Представитель Министерства внутренних дел Кыргызстана, находящийся с миротворческой миссией ООН в суданской провинции Дарфур, назначен на должность командира тимсайта. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба МВД.

Миротворец из Кыргызстана Санжар Тургумбаев является командиром участка района Эльфашер-2.

Team Site - аналог районного управления внутренних дел (РОВД), а в миссии ООН в Дарфуре функционируют 35 тимсайтов.

В октябре 2016 года руководством полицейского компонента миссии ООН в Дарфуре был объявлен конкурс на замещение вакантной должности Командира тимсайта. Свои кандидатуры для участия в конкурсе подали 30 кандидатов из числа миротворцев. После предварительных экзаменов в финальный этап были отобраны 5 кандидатов из Кыргызстана, Гамбии, Танзании, Нигерии и Ганы. Далее был проведен письменный экзамен на знание и устное интервью, по итогам которого в марте 2017 года на позицию командира был назначен миротворец из Кыргызстана Санжар Тургумбаев.

В подчинении С.Тургумбаева находятся 68 гражданских полицейских из 23 стран мира (Индонезия, Германия, Нигерия, Фиджи, Иордания), а также полицейская рота в количестве 170 миротворцев из Египта. В зоне ответственности тимсайта Эльфашер-2 находятся 2 лагеря беженцев с населением более 100 тысяч человек и несколько населенных пунктов. Основными задачами являются защита гражданского населения и оказание помощи гуманитарным программам, а также контроль за расследованием преступлений в зоне ответственности.

По данным МВД, миротворцы из Кыргызстана не первый раз занимают руководящие позиции в миссии ООН в Дарфуре. Ранее другой представитель Кыргызстана М.Абасканов находился в должности начальника отдела кадров полицейского компонента.

Откомандированный миротворец из МВД Кыргызстана С.Тургумбаев, ныне являющийся командиром тимсайта суданской провинции, ранее служил в оперативных подразделениях ГУВД Бишкек, в том числе в уголовном розыске и отделе по противодействию экстремизму. Будучи оперативным работником, раскрывал тяжкие преступления и задерживал преступников. В 2013 году в Бишкеке он задержал ранее неоднократно судимого мужчину, который силой увел 8-летнюю девочку в лесополосу и пытался изнасиловать.