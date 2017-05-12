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Разрушенные землетрясениями туалеты в Чон-Алае обработаны дезсредствами

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425569-ru.html

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12 мая 2017, 17:13       Комментарии

В Чон-Алайском районе Ошской области после произошедших 3 и 5 мая землетрясений были полностью разрушены 5 туалетов, которые были обработаны дезсредствами. Об этом говорится в информационном письме Министерства здравоохранения, составленном по последствиям ЧС природного характера со ссылкой на Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.
Кроме того, 200 кг дезинфицирующих средств (гипохлорит кальция) было передано территориальной больнице, фельдшерско-акушерскому пункту, школе, детским садам и пострадавшим жителям.
На 11 мая 2017 года в Чон-Алайском районе за медицинской помощью обратилось 1065 человек - больных инфекционными заболеваниями зарегистрировано не было.
Департамент госсанэпиднадзора добавил, что учебный процесс продолжается во всех школах и детских садах Чон-Алайского района, однако посещаемость в школах составила 60%, а в детских садах - 45%.
Аварий на водопроводе зарегистрировано не было.

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