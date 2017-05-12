Разрушенные землетрясениями туалеты в Чон-Алае обработаны дезсредствами

12 мая 2017, 17:13 Комментарии

В Чон-Алайском районе Ошской области после произошедших 3 и 5 мая землетрясений были полностью разрушены 5 туалетов, которые были обработаны дезсредствами. Об этом говорится в информационном письме Министерства здравоохранения, составленном по последствиям ЧС природного характера со ссылкой на Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

Кроме того, 200 кг дезинфицирующих средств (гипохлорит кальция) было передано территориальной больнице, фельдшерско-акушерскому пункту, школе, детским садам и пострадавшим жителям.

На 11 мая 2017 года в Чон-Алайском районе за медицинской помощью обратилось 1065 человек - больных инфекционными заболеваниями зарегистрировано не было.

Департамент госсанэпиднадзора добавил, что учебный процесс продолжается во всех школах и детских садах Чон-Алайского района, однако посещаемость в школах составила 60%, а в детских садах - 45%.

Аварий на водопроводе зарегистрировано не было.