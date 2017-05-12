 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Разрушенные землетрясениями туалеты в Чон-Алае обработаны дезсредствамиРазрушенные землетрясениями туалеты в Чон-Алае обработаны дезсредствамиДепутат: Ежегодно дефицит электроэнергии в Кыргызстане увеличивается на 10%Депутат: Ежегодно дефицит электроэнергии в Кыргызстане увеличивается на 10%

Две машины сбили двух детей на одном пешеходном переходе

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425568-ru.html

Похожие новости

УПМ: В 9-м микрорайоне школьников сбили две машины. Один водитель скрылся

В Бишкеке на пешеходном переходе сбили двух школьников

Bentley выпустит для веганов машины с отделкой из грибов и медуз

Cоздан оперативный штаб для решения вопросов, связанных с переходом на ЦТВ

Для решения вопросов, связанных с переходом Кыргызстана на ЦТВ, будет создан оперативный штаб

12 мая 2017, 17:03       Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. В Бишкеке два автомобиля в одно и то же время - примерно в 16.30 - совершили наезд на двух учеников четвертого класса, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Управлении патрульной милиции ГУВД. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033338231'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033338231'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуДве машины сбили двух детей на одном пешеходном переходе
По предварительным данным, ДТП произошло на улице Абдрахманова в 9-м микрорайоне. Черный Lexus RX 300, двигавшийся в южном направлении, сбил на пешеходном переходе одного мальчика, а белая Honda Civic - другого. Состояние обоих школьников тяжелое, они находятся в больнице.
Водитель Lexus остался на месте происшествия, а Honda cкрылась. УПМ ведет розыск автомобиля.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.
О самых опасных дорогах Бишкека читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум