Две машины сбили двух детей на одном пешеходном переходе

12 мая 2017, 17:03 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. В Бишкеке два автомобиля в одно и то же время - примерно в 16.30 - совершили наезд на двух учеников четвертого класса, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Управлении патрульной милиции ГУВД. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033338231'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033338231'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуДве машины сбили двух детей на одном пешеходном переходе

По предварительным данным, ДТП произошло на улице Абдрахманова в 9-м микрорайоне. Черный Lexus RX 300, двигавшийся в южном направлении, сбил на пешеходном переходе одного мальчика, а белая Honda Civic - другого. Состояние обоих школьников тяжелое, они находятся в больнице.

Водитель Lexus остался на месте происшествия, а Honda cкрылась. УПМ ведет розыск автомобиля.

Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

О самых опасных дорогах Бишкека читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>