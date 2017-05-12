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Депутат: Ежегодно дефицит электроэнергии в Кыргызстане увеличивается на 10%

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425566-ru.html

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12 мая 2017, 17:02       Комментарии

О том, что к 2020 году дефицит электроэнергии в Кыргызстане может составить 3 млрд. кВт/ч, заявил сегодня, 12 мая, депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев в ходе "Встречи без галстуков".
"На сегодняшний день в Кыргызстане дефицит электроэнергии составляет 1-1,5 млрд. кВт/ч. Данный показатель ежегодно увеличивается на 10%, и, по прогнозам, к 2020 году дефицит электроэнергии может составить порядка 3 млрд. кВт/ч", — цитирует парламентария пресс-служба Жогорку Кенеша.
"Выходит, что мы находимся в той ситуации, когда объемы потребления электроэнергии выше генерируемой. Попросту говоря, мы мало производим электроэнергии, но, при этом, много потребляем. Если ранее Кыргызстан являлся экспортером электроэнергии, то в последние годы мы импортируем электроэнергию из соседних стран", — отметил Экмат Байбакпаев.
Депутат подчеркнул, что существует проблема износа оборудования в энергосистеме Кыргызской Республики. На сегодняшний день 50 процентов оборудования уже являются технически устаревшими, к примеру, на  станциях "Чакан ГЭС" данный показатель достигает 80 процентов.
"Более того, Кыргызстан имеет обязательства в рамках проекта CASA-1000, который в перспективе свяжет единой линией электропередачи Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан", — напомнил Байбакпаев.
В беседе парламентарий также затронул вопрос принятия поправок в нормативно-правовую базу Кыргызской Республики в целях создания благоприятных условий для развития малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике.
"Рабочей группой был разработан законопроект, который позволит ввести дополнительные энергетические мощности. К примеру, в рамках поправок ожидается двукратное увеличение дополнительной выработки электроэнергии через возобновляемые источники энергии и введение в эксплуатацию установок по использованию ВИЭ мощностью не менее 40-70 МВт до 2020 года", — сообщил нардеп.
Данные поправки, добавил Байпакбаев, в скором времени будут представлены на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

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