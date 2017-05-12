В Бишкеке за 4 месяца произошло 132 ДТП с участием детей

12 мая 2017, 16:55 Комментарии

В Бишкеке за 4 месяца 2017 года произошло 132 ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной милиции по городу Бишкек.

"В Бишкеке за 4 месяца текущего года произошло 132 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, это на 2 дорожно-транспортных происшествий меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них 142 юных участника дорожного движения получили ранения, тогда как за прошлый год пострадало 148 детей, это на 6 дорожно-транспортных происшествий меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В текущем году погиб 1 ребенок, в прошлом — 3 ребенка", — приводят статистику в УПМ.

По данным специалистов, к ДТП чаще всего приводит незнание детьми элементарных основ правил дорожного движения, а также безответственное отношение взрослых к поведению детей на дороге. Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения детей с самого раннего возраста и ответственности родителей и взрослых.

В связи с приближающимся началом летних каникул сегодня, 12 мая, Патрульная милиция ГУВД г. Бишкек совместно с Управлением образования столичной мэрии и ОО "Дорожная безопасность" провели автопробег "Внимание, дети".

"Главной целью нашего сегодняшнего автопробега является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, закрепление у школьников знаний правила дорожного движения и навыков их соблюдения и привлечения внимания участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма", — объясняют организаторы.

В патрульной милиции отмечают, что наибольшее число ДТП с участием детей происходит с июня по сентябрь, то есть во время школьных каникул. У детей появляется много свободного времени, они часто остаются без контроля взрослых.