При взрыве в Пакистане погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва в пакистанском округе Мастунг (провинция Белуджистан). Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Geo Tv.
Отмечается, что целью атаки был кортеж заместителя председателя сената Пакистана Маулана Хайдери. Политик госпитализирован с незначительными травмами.
К настоящему времени ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
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