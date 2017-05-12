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При взрыве в Пакистане погибли 20 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359736_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425564-ru.html

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12 мая 2017, 16:38       Комментарии

По меньшей мере 20 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва в пакистанском округе Мастунг (провинция Белуджистан). Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Geo Tv.
Отмечается, что целью атаки был кортеж заместителя председателя сената Пакистана Маулана Хайдери. Политик госпитализирован с незначительными травмами.
К настоящему времени ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

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