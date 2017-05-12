При взрыве в Пакистане погибли 20 человек

12 мая 2017, 16:38 Комментарии

По меньшей мере 20 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва в пакистанском округе Мастунг (провинция Белуджистан). Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Geo Tv.

Отмечается, что целью атаки был кортеж заместителя председателя сената Пакистана Маулана Хайдери. Политик госпитализирован с незначительными травмами.

К настоящему времени ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.