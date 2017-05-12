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Новости Кыргызстана

Инвестирование в малые ГЭС Кыргызстана – длинные деньги и окупятся минимум через 8 лет, считает депутатИнвестирование в малые ГЭС Кыргызстана – длинные деньги и окупятся минимум через 8 лет, считает депутат

МИД Кыргызстана и Сербии обсудили вопросы сотрудничества

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425563-ru.html

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12 мая 2017, 16:52       Комментарии

В Кыргызстан 12 мая прилетел заместитель министра иностранных дел и специальный посланник высшего руководства Сербии Горан Алексич. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В ходе визита проведены политические консультации между МИД КР и Сербией. Кыргызскую сторону в консультациях возглавил замминистра иностранных дел Эмиль Кайкиев.
В ходе консультаций стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей, обсудили ряд вопросов по всему спектру сотрудничества, вопросы расширения договорно-правовой базы и перспективы торгово-экономического взаимодействия.
Г.Алексича также принял министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев. В ходе беседы наряду с вопросами двустороннего сотрудничества были обсуждены актуальные вопросы регионального взаимодействия, а также сотрудничества в рамках многосторонних организаций.

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