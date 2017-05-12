МИД Кыргызстана и Сербии обсудили вопросы сотрудничества

12 мая 2017, 16:52 Комментарии

В Кыргызстан 12 мая прилетел заместитель министра иностранных дел и специальный посланник высшего руководства Сербии Горан Алексич. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе визита проведены политические консультации между МИД КР и Сербией. Кыргызскую сторону в консультациях возглавил замминистра иностранных дел Эмиль Кайкиев.

В ходе консультаций стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей, обсудили ряд вопросов по всему спектру сотрудничества, вопросы расширения договорно-правовой базы и перспективы торгово-экономического взаимодействия.

Г.Алексича также принял министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев. В ходе беседы наряду с вопросами двустороннего сотрудничества были обсуждены актуальные вопросы регионального взаимодействия, а также сотрудничества в рамках многосторонних организаций.