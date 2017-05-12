В правительстве рассказали, как селам выйти из дотации

12 мая 2017, 16:40 Комментарии

Делегирование отдельных государственных полномочий местным органам самоуправления будет способствовать выходу сел из дотации и их саморазвитию. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на рабочем совещании по делегированию отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления, сообщает пресс-служба правительства.

Первый вице-премьер-министр особо отметил, что основная цель передачи некоторых отдельных полномочий министерств органам местного самоуправления – это экономия времени населения, повышение качества услуг среди населения и рациональное использование средств.

"Каждое министерство должно уточнить какие именно полномочия будет делегировать, провести их учет и подготовить отчет на соответствующем уровне. Ответственность за данную работу должны взять заместители министра", — сказал Мухамметкалый Абулгазиев.

Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Жумагул Эгембердиева представила полную информацию по исполнению Закона "О делегировании органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий".

"На собрании руководители министерств и ведомств обсудили делегированные полномочия в своей области органам местного самоуправления. В заключении Абулгазиев, поручил соответствующим госорганам в ближайшее время определить точные механизмы по передаче обязанностей во все регионы и провести финансовые расчеты", – говорится в сообщении.