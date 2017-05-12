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В правительстве рассказали, как селам выйти из дотации

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-prav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425562-ru.html

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12 мая 2017, 16:40       Комментарии

Делегирование отдельных государственных полномочий местным органам самоуправления будет способствовать выходу сел из дотации и их саморазвитию. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на рабочем совещании по делегированию отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления, сообщает пресс-служба правительства.
Первый вице-премьер-министр особо отметил, что основная цель передачи некоторых отдельных полномочий министерств органам местного самоуправления – это экономия времени населения, повышение качества услуг среди населения и рациональное использование средств.
"Каждое министерство должно уточнить какие именно полномочия будет делегировать, провести их учет и подготовить отчет на соответствующем уровне. Ответственность за данную работу должны взять заместители министра", — сказал Мухамметкалый Абулгазиев.
Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Жумагул Эгембердиева представила полную информацию по исполнению Закона "О делегировании органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий".
"На собрании руководители министерств и ведомств обсудили делегированные полномочия в своей области органам местного самоуправления. В заключении Абулгазиев, поручил соответствующим госорганам в ближайшее время определить точные механизмы по передаче обязанностей во все регионы и провести финансовые расчеты", – говорится в сообщении.

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