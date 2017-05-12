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Инвестирование в малые ГЭС Кыргызстана – длинные деньги и окупятся минимум через 8 лет, считает депутат

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/invest...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425561-ru.html

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12 мая 2017, 16:49       Комментарии

Инвестирование в малые ГЭС Кыргызстана — это слишком длинные деньги и срок окупаемости данных инвестиций составляет минимум 8 лет". Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев 12 мая на "Встречи без галстуков".
По его словам, причина заключается в комплексе проблем существующих в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе в области малой гидроэнергетики.
"Более того процедура отвода земли забюрократизирована и занимает длительное время. К тому же существует большое число коллизий норм между законодательством о возобновляемых источниках энергии и другими нормативными правовыми актами. Также Закон "О возобновляемых источниках энергии" в Кыргызстане практически не работает", – отметил депутат.
Экмат Байбакпаев сообщил о том, что в целях решения данных проблем разработан законопроект, в рамках которого будет создана современная нормативно-правовая база, благоприятная для инвестирования в малую гидроэнергетику Кыргызстана.
"В случае принятия поправок планируется сокращение временных и финансовых затрат инвестора на прохождение разрешительных процедур при подготовке проекта по использованию ВИЭ, создание "единого окна" при работе с инвесторами, сокращение коррупционных рисков, поскольку предлагаются простые и понятные правила разрешительных процедур, улучшение мониторинга и контроля за целевым использованием земель, выделенных под проекты ВИЭ и самое главное ожидается улучшение инвестиционного климата", – отметил депутат и добавил, что на следующей неделе данный законопроект будет рассмотрен на заседании профильного комитета ЖК.
Для справки: В настоящее время по республике действует всего 14 малых ГЭС: ОАО "Чакан ГЭС" (9 малых ГЭС, 38,4 МВт), и частные малые ГЭС Иссык-Атинская (с установленной мощностью 1,6 МВт, 2008 год) и Калининская (1,4 МВт), Ак-Суйская (0,5 МВт), Кыргыз-Ата (0,25 МВт). В начале текущего года – Тегирментинская ГЭС (3 МВт).

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