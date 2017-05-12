 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Суд по делу MegaCom: адвокат Мурзалиева хочет дополнить надзорную жалобуСуд по делу MegaCom: адвокат Мурзалиева хочет дополнить надзорную жалобуМеждународный эксперт поможет написать Стратегию развития КыргызстанаМеждународный эксперт поможет написать Стратегию развития Кыргызстана

Передача отдельных госполномочий МСУ поспособствует выходу сел из дотаций

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359733_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425560-ru.html

Похожие новости

В правительстве рассказали, как селам выйти из дотации

"Asia+": США передали Таджикистану военную помощь на 6 млн долларов

В ГАМСУМО находится более 20 документов с просьбой о присвоении статуса села отдельным населенным пунктам

В отдельных районах дожди — погода по Кыргызстану на 11 мая

В Госархив переданы более 100 писем фронтовиков – воспитанников Бишкекского детдома

12 мая 2017, 16:18       Комментарии

Делегирование отдельных государственных полномочий местным органам самоуправления будет способствовать выходу сел из дотации и их саморазвитию. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев на рабочем совещании, посвященном данной теме.
Чиновник особо отметил, что основная цель передачи некоторых отдельных полномочий министерств органам МСУ – это экономия времени и повышение качества услуг среди населения, а также рациональное использование средств.
"Каждое министерство должно уточнить, какие именно полномочия будет делегировать, провести их учет и подготовить отчет на соответствующем уровне. Ответственность за данную работу должны взять заместители министра", - сказал Абулгазиев.
Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР Жумагуль Эгембердиева представила полную информацию по исполнению Закона "О делегировании органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий".
В заключение первый вице-премьер-министр поручил соответствующим государственным органам в ближайшее время определить точные механизмы по передаче обязанностей во все регионы и провести финансовые расчеты.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум