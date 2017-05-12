Передача отдельных госполномочий МСУ поспособствует выходу сел из дотаций

12 мая 2017, 16:18 Комментарии

Делегирование отдельных государственных полномочий местным органам самоуправления будет способствовать выходу сел из дотации и их саморазвитию. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев на рабочем совещании, посвященном данной теме.

Чиновник особо отметил, что основная цель передачи некоторых отдельных полномочий министерств органам МСУ – это экономия времени и повышение качества услуг среди населения, а также рациональное использование средств.

"Каждое министерство должно уточнить, какие именно полномочия будет делегировать, провести их учет и подготовить отчет на соответствующем уровне. Ответственность за данную работу должны взять заместители министра", - сказал Абулгазиев.

Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР Жумагуль Эгембердиева представила полную информацию по исполнению Закона "О делегировании органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий".

В заключение первый вице-премьер-министр поручил соответствующим государственным органам в ближайшее время определить точные механизмы по передаче обязанностей во все регионы и провести финансовые расчеты.