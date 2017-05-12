Суд по делу MegaCom: адвокат Мурзалиева хочет дополнить надзорную жалобу

12 мая 2017, 16:20 Комментарии

Сегодня, 12 мая, в Верховном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела по делу бывшего генерального директора MegaCom Азамата Мурзалиева, его советника Алмазбека Абекова и директора ОсОО "Новострой сервис" Кенжебка Аман уулу.

В начале судебного процесса адвокат Мурзалиева Венера Уметова заявила ходатайство о переносе процесса. Она объяснила это тем, что намерена дополнить надзорную жалобу.

Судебная коллегия удовлетворила данное ходатайство. В итоге процесс перенесли на завтра, 13 мая.

Напомним, Первомайский районный суд приговорил Алмазбека Абекова к 25 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Срок заключения под стражей ему будет исчисляться с 31 января 2012 года. Один день под стражей засчитывается за два. А срок нахождения под домашним арестом - два дня за один. В пользу сотового оператора с него взыскали 91 млн 937 тыс. 216 сомов.

Аман уулу Кенжебека приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывание наказания - в колонии усиленного режима.

Азамат Мурзалиев приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывание наказания ему назначили в колонии усиленного режима. Мера пресечения под домашним арестом ему была изменена. Он был взят под стражу в зале суда. В пользу компании MegaCom суд постановил взыскать 22 млн 284 тысячи.

Адвокаты подсудимых подали апелляцию в Бишкекский городской суд, однако он оставил приговор в силе.