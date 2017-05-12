Кыргызстан в 10-летней перспективе должен сделать успешный прыжок в будущее

12 мая 2017, 16:23 Комментарии

Сегодня в государственной резиденции "Ала-Арча" эксперты в различных отраслях обсудили проект долгосрочной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года. Данный семинар направлен на выработку предложений и рекомендаций по основным направлениям экономического развития страны.

По словам советника премьер-министра КР Нурсулу Ахметовой, сейчас уже наблюдаются определенные сдвиги в понимании, какими будут правила экономических игр в ближайшие десятилетия и как наша страна сможет к ним адаптироваться.

"Процесс разработки видения развития страны достаточно сложный. Шаг за шагом эксперты продвигаются к поставленным целям и задачам, к определению видения страны к 2040 году. Я думаю, это очень важный момент. Сегодня мир быстро меняется, изменения происходят в сферах экономики, финансов, социальной и других областях. Задача экспертов - понять, какими мы должны быть в этом быстро меняющемся мире", - сказала Нурсулу Ахметова.

Стоит отметить, в семинаре приняли участие представители госорганов, бизнес-сообществ, а также независимые эксперты и консультанты.