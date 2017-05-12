 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Данные биометрического паспорта можно считать через смартфон — ГРСДанные биометрического паспорта можно считать через смартфон — ГРССуд по делу MegaCom: адвокат Мурзалиева хочет дополнить надзорную жалобуСуд по делу MegaCom: адвокат Мурзалиева хочет дополнить надзорную жалобу

Кыргызстан в 10-летней перспективе должен сделать успешный прыжок в будущее

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359723_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425558-ru.html

Похожие новости

МИД Кыргызстана и Сербии обсудили вопросы сотрудничества

Инвестирование в малые ГЭС Кыргызстана – длинные деньги и окупятся минимум через 8 лет, считает депутат

Международный эксперт поможет написать Стратегию развития Кыргызстана

Всемирный банк готов помочь Кыргызстану в написании стратегии устойчивого развития до 2040 года

Human Rights Watch дало указание Генеральной прокуратуре Кыргызстана

12 мая 2017, 16:23       Комментарии

Сегодня в государственной резиденции "Ала-Арча" эксперты в различных отраслях обсудили проект долгосрочной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года. Данный семинар направлен на выработку предложений и рекомендаций по основным направлениям экономического развития страны.
По словам советника премьер-министра КР Нурсулу Ахметовой, сейчас уже наблюдаются определенные сдвиги в понимании, какими будут правила экономических игр в ближайшие десятилетия и как наша страна сможет к ним адаптироваться.
"Процесс разработки видения развития страны достаточно сложный. Шаг за шагом эксперты продвигаются к поставленным целям и задачам, к определению видения страны к 2040 году. Я думаю, это очень важный момент. Сегодня мир быстро меняется, изменения происходят в сферах экономики, финансов, социальной и других областях. Задача экспертов - понять, какими мы должны быть в этом быстро меняющемся мире", - сказала Нурсулу Ахметова.
Стоит отметить, в семинаре приняли участие представители госорганов, бизнес-сообществ, а также независимые эксперты и консультанты.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум