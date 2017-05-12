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Политолог: Лица, выступающие против биометрики, скучают по старым выборам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359735_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425557-ru.html

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12 мая 2017, 16:35       Комментарии

Лица, выступающие против биометрики, скучают по старым выборам, когда подкупали и рисовали голоса. Об этом сообщила политолог Айнура Арзыматова.
Отметим, сегодня проходил форум на тему "Честные выборы", на котором обсуждали проведение предстоящих президентских выборов. В ходе мероприятия также было отмечено, что проведение выборов с использованием биометрических данных не гарантирует честных и открытых выборов, и ошибочно доверять биометрике.
По словам политолога Арзыматовой, желание провести чистые выборы – это желание всего общества, а не только собравшихся на этом форуме. И как раз-таки все, кто был в составе этого форума сегодня, были участниками предыдущих выборов.
"Сейчас мы видим, что оппозиционеры выбрали таким основным фактором преткновения биометрику. Но ведь биометрика - это лучше по сравнению с другими механизмами выборов, которые использовали в предыдущих выборах. Мы смогли убедиться, что биометрика – это гарантия честных выборов. Потому что на выборах с использованием биоданных смогли предотвратить "карусели" с голосами. Во всяком случае биометрика - это лучше, чем было ранее", - сказала она.
Как она отметила, те, кто выступают против биометрики и заявляют, что не доверяют выборам с использованием биометрических данных, просто хотят провести выборы по старой схеме. Они просто боятся, что не пройдут, вот и выступают против биометрики. Они скучают по старым механизмам, когда были вбросы, подкупы и другие фальсификации с результатами голосования.
"Биометрика – это лучшее, что у нас сегодня есть. А то, что об этом говорят экс-политики, известные эксперты – это просто-напросто раскачка и попытка вызвать искусственный скандал", - заключила Арзыматова.

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