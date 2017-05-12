Данные биометрического паспорта можно считать через смартфон — ГРС

12 мая 2017, 16:27 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Разработано и запущено мобильное приложение для считывания данных нового электронного паспорта, сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

Это специальное приложение KGZ eID NFC Reader разработано ГРС, ее можно скачать в Google Play Market.

Для доступа к данным чипа понадобится мобильный телефон или планшет с функцией NFC и операционной системой Android не ниже пятой версии.

При наличии приложения, гражданин должен приложить паспорт к обратной стороне телефона и ввести свой код, который придумывается им самим.

При считывании данных через приложение KGZ eID NFC Reader можно получить следующую информацию:

<ul> <li>цифровое фото;</li> <li>ФИО;</li> <li>ПИН;</li> <li>год рождения;</li> <li>пол;</li> <li>адрес;</li> <li>семейное положение;</li> <li>дата выдачи и срок действия;</li> <li>национальность;</li> <li>№ документа.</li> </ul> Идентификационная карта, наряду с основной функцией по удостоверению личности, может быть использована для подписания электронных документов и авторизации в различных информационных системах госорганов и частных организаций (коммерческие банки, нотариусы и др.), так как при выдаче паспорта будет автоматически выдаваться Электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Изготовление и выдача паспорта образца 2017 года в общем порядке с даты заполнения анкеты-заявления осуществляются в течение 12 рабочих дней на бесплатной основе до 31 декабря 2017 года.