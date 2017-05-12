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Данные биометрического паспорта можно считать через смартфон — ГРС

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425556-ru.html

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12 мая 2017, 16:27       Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Разработано и запущено мобильное приложение для считывания данных нового электронного паспорта, сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.
Это специальное приложение KGZ eID NFC Reader разработано ГРС, ее можно скачать в Google Play Market.
Для доступа к данным чипа понадобится мобильный телефон или планшет с функцией NFC и операционной системой Android не ниже пятой версии.
При наличии приложения, гражданин должен приложить паспорт к обратной стороне телефона и ввести свой код, который придумывается им самим.
При считывании данных через приложение KGZ eID NFC Reader можно получить следующую информацию:
<ul> <li>цифровое фото;</li> <li>ФИО;</li> <li>ПИН;</li> <li>год рождения;</li> <li>пол;</li> <li>адрес;</li> <li>семейное положение;</li> <li>дата выдачи и срок действия;</li> <li>национальность;</li> <li>№ документа.</li> </ul> Идентификационная карта, наряду с основной функцией по удостоверению личности, может быть использована для подписания электронных документов и авторизации в различных информационных системах госорганов и частных организаций (коммерческие банки, нотариусы и др.), так как при выдаче паспорта будет автоматически выдаваться Электронная цифровая подпись (ЭЦП).
Изготовление и выдача паспорта образца 2017 года в общем порядке с даты заполнения анкеты-заявления осуществляются в течение 12 рабочих дней на бесплатной основе до 31 декабря 2017 года.

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