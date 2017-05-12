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Международный эксперт поможет написать Стратегию развития Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/mezhdu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425555-ru.html

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Всемирный банк готов помочь Кыргызстану в написании стратегии устойчивого развития до 2040 года

Human Rights Watch дало указание Генеральной прокуратуре Кыргызстана

12 мая 2017, 16:01       Комментарии

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков встретился с руководителем Глобальной практики по вопросам бедности и равенства в регионе Европы и Центральной Азии Всемирного банка Луис Фелипе Лопес Кальвой, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества и использования опыта Всемирного банка в написании долгосрочной стратегии устойчивого развития Кыргызстана на период до 2040 года. В частности подробно обсужден проект цифровой трансформации "Таза коом", призванный улучшить качество жизни кыргызстанцев, создать условия для ведения бизнеса и развития информационных технологий.
"Сапар Исаков отметил содержание "Доклада о мировом развитии 2017" Всемирного банка, подчеркнув, что те процессы, которые описываются в отчетах и исследованиях организации, помогают отслеживать последние тренды мирового развития и строить прогнозы развития экономики в долгосрочной перспективе. Луис Фелипе Лопес Кальва в свою очередь поблагодарил Сапара Исакова за оценку деятельности организации и выразил готовность оказать поддержку в написании Стратегии развития страны на период до 2040 года", – говорится в сообщении.
Исаков пригласил гостя принять участие в международном форуме высокого уровня, который пройдет в июне этого года в Бишкеке.
Справочно: Луис Фелипе Лопес Кальва имеет степень магистра и доктора философии в области экономики в Корнельском университете и степень Магистра экономики в Бостонском университете. Его публикации и исследовательские интересы сосредоточены на рынках труда, бедности и неравенстве, институтах и экономике развития. Является соавтором "Доклада о мировом развитии 2017" Всемирного банка.

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