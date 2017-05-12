За 4 месяца 2017 года выросло количество детских самоубийств

12 мая 2017, 15:37 Комментарии

Смерть детей - это всегда большое горе, особенно, когда ребенок совершает суицид. Такие дела чаще всего сопровождаются большим количеством вопросов, ответить на которые не так легко. Иногда такие дела остаются нераскрытыми и истинную причину самоубийства определить почти невозможно. Например, из 47 детских суицидов в этом году 3 остались нераскрытыми и без видимых причин для такого поступка.

По сравнению с прошлым годом число детских суицидов выросло. По словам начальника инспекции по делам несовершеннолетних МВД Азамата Абдрахманова, за 4 месяца 2016 года свели счеты с жизнью 39 несовершеннолетних. 29 подростков, совершили самоубийство после ссоры с родителями, а 9 - из-за неразделенной любви. Как отмечает инспектор, основная причина самоубийств у детей - отношения с родителями, и не только конфликты, но и недостаток внимания.

Возможно, статистику этого года подправила так называемая игра "Тихий кит", которая взволновала общественность и подняла бурю обсуждений. Если коротко, то подросток вступал в игру, где выполнял задания куратора. Финальным этапом было самоубийство. В тот период было множество сообщений о смерти подростков и все их пытались связать с игрой, хотя сотрудники правоохранительных органов не спешили делать подобные заявления.

Например, 4 февраля, ученица 11 класса выпрыгнула с 8 этажа, и пока социальные сети пестрили новыми сообщениями о таинственной недетской игре, сотрудники ГУВД сообщили, что не связывают эту смерть с "китами".

Про игру и созданный вокруг неё ажиотаж все вскоре забыли. Но детские самоубийства, к сожалению, не прекратились. В конце апреля в микрорайоне Джал подросток выпрыгнул из окна многоэтажки. За неделю до этого в Сокулуке свести счеты с жизнью пыталась ученица 5-го класса.

Но если рассматривать статистику детских самоубийств в более долгой перспективе, то можно отметить положительную динамику. За 2013 год покончили с собой 109 детей и подростков, в 2016 году эта цифра снизилась до 95.