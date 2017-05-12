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Общереспубликанское тестирование для выпускников начнется 16 мая

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359727_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425553-ru.html

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12 мая 2017, 15:39       Комментарии

Министерство образования определило дни проведения общереспубликанского тестирования для выпускников 11-х классов. Соответствующий приказ вчера, 11 мая, подписала министр образования Гульмира Кудайбердиева.
Общереспубликанское тестирование будет проходить в два этапа. Первая группа сдаст тесты 16 и 17 мая, а вторая - 19 и 20 мая.
Абитуриенты, которые не смогут пройти тестирование в мае, пройдут позднее тестирование - 23 и 24 июня.
Дополнительная регистрация для опоздавших выпускников будет проходить 15, 18 и 22 мая.

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