Общереспубликанское тестирование для выпускников начнется 16 мая

12 мая 2017, 15:39 Комментарии

Министерство образования определило дни проведения общереспубликанского тестирования для выпускников 11-х классов. Соответствующий приказ вчера, 11 мая, подписала министр образования Гульмира Кудайбердиева.

Общереспубликанское тестирование будет проходить в два этапа. Первая группа сдаст тесты 16 и 17 мая, а вторая - 19 и 20 мая.

Абитуриенты, которые не смогут пройти тестирование в мае, пройдут позднее тестирование - 23 и 24 июня.

Дополнительная регистрация для опоздавших выпускников будет проходить 15, 18 и 22 мая.