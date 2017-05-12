Запущено мобильное приложение для считывания данных нового паспорта

12 мая 2017, 15:47 Комментарии

В рамках реализации проекта "Таза Коом" Государственная регистрационная служба разработала и запустила специальное мобильное приложение KGZ eID NFC Reader для считывания данных чипа электронной биометрический идентификационной карты. Данное приложение можно скачать в Google Play Market.

Для доступа к данным чипа понадобится мобильный телефон или планшет с функцией NFC и операционной системой Андроид не ниже 5-й версии. После того как было загружено в телефон мобильное приложение, гражданин должен приложить паспорт к обратной стороне телефона и ввести свой код, который придумывается самим кыргызстанцем.

При считывании данных через приложение KGZ eID NFC Reader можно получить следующую информацию:

<li>цифровое фото;</li><li>ФИО;</li><li>ПИН;</li><li>год рождения;</li><li>пол;</li><li>адрес;</li><li>семейное положение; </li><li>дата выдачи и срок действия;</li><li>национальность;</li><li>№ документа.</li>

Идентификационная карта, наряду с основной функцией по удостоверению личности, может быть использована для подписания электронных документов и авторизации в различных информационных системах государственных органов и частных организаций (коммерческие банки, нотариусы и др.), так как при выдаче паспорта будет автоматически выдаваться электронная цифровая подпись.

Изготовление и выдача паспорта образца 2017 года в общем порядке с даты заполнения анкеты-заявления осуществляются в течение 12 рабочих дней на бесплатной основе до 31 декабря 2017 года.