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Human Rights Watch дало указание Генеральной прокуратуре Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359729_hu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425551-ru.html

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12 мая 2017, 15:52       Комментарии

В отечественных СМИ появилось заявление исследователя HRW по Центральной Азии Миры Риттманн. "Генпрокурор Кыргызстана должен отозвать иск против правозащитника Чолпон Джакуповой, агентства Zanoza, журналистов Дины Масловой и Нарынбека Идинова и предпринять немедленные шаги по отмене запрета на их выезд из страны", - говорится в сообщении международной неправительственной организации.
Понятное дело, что грантодатели своих сдавать не будут, но как оперативно они сориентировались и воспользовались случаем практически сразу после того, как президент Атамбаев рекомендовал надзорному ведомству рассмотреть вопрос об отзыве иска к "Азаттыку", который, кстати, действительно изменил свою информационную политику, отказавшись публиковать клеветнические и откровенно деструктивные материалы. Уже через несколько часов после того, как стало известно об инициативе главы государства, последовал наскок со стороны Human Rights Watch.
"Генеральная прокуратура должна прекратить попытки задушить критичные к лидеру Кыргызстана мнения", - говорится в заявлении HRW. Любопытна сама постановка вопроса и требовательный тон. Что значит должна? Надзорное ведомство независимого государства по идее вообще никому ничего не должно. Тем более НПО, головной офис которой находится в США. Наглое поведение наших заокеанских партнеров свидетельствует только о том, что жесты доброй воли они, видимо, принимают за слабость. И поэтому вряд ли стоит ожидать от них конструктивизма и какого-то уважительного отношения. А попытки помыкать Генеральной прокуратурой по большому счету необходимо расценивать как вмешательство во внутренние дела КР. И, наверное, такие действия МИД Кыргызстана не должно оставлять без внимания.
Что касается свободы слова, то политика двойных стандартов, проводимая Западом, и довела ситуацию до абсурда. Когда распространение лжи и клевета, пропаганда гомосексуализма и оправдание терроризма кем-то расцениваются и преподносятся как демократические ценности, любое уважающее себя государство будет принимать ответные действия для нейтрализации информационной агрессии.
Вмешательство Human Rights Watch во внутренние процессы - это открытая попытка давления на власть под прикрытием ложных ценностей. И, кстати, никто не против свободы слова, только не нужно ставить знак равенства между такими понятиями, как самовыражение и испражнение.

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