Всемирный банк готов помочь Кыргызстану в написании стратегии устойчивого развития до 2040 года

12 мая 2017, 15:58 Комментарии

Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков 12 мая встретился с руководителем глобальной практики по вопросам бедности и равенства в регионе Европы и Центральной Азии Всемирного банка Луис Фелипе Лопес Кальвой.

Как сообщает пресс-служба главы Кыргызстана, они обсудили вопросы сотрудничества и использования опыта Всемирного банка в написании долгосрочной стратегии устойчивого развития Кыргызстана на период до 2040 года. В частности был обсужден проект цифровой трансформации "Таза коом".

С.Исаков отметил содержание "Доклада о мировом развитии 2017" Всемирного банка, подчеркнув, что те процессы, которые описываются в отчетах и исследованиях организации, помогают отслеживать последние тренды мирового развития и строить прогнозы развития экономики в долгосрочной перспективе.

Луис Фелипе Лопес Кальва в свою очередь выразил готовность оказать поддержку в написании Стратегии развития страны на период до 2040 года.

В завершении встречи руководитель администрации пригласил представителя Всемирного банка принять участие в международном форуме высокого уровня, который пройдет в июне в Бишкеке.

Луис Фелипе Лопес Кальва имеет степень магистра и доктора философии в области экономики в Корнельском университете и степень Магистра экономики в Бостонском университете. Его публикации и исследовательские интересы сосредоточены на рынках труда, бедности и неравенстве, институтах и экономике развития. Является соавтором "Доклада о мировом развитии 2017" Всемирного банка.