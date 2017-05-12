 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ГРС создала мобильное приложение для считывания данных биометрического паспортаГРС создала мобильное приложение для считывания данных биометрического паспортаHuman Rights Watch дало указание Генеральной прокуратуре КыргызстанаHuman Rights Watch дало указание Генеральной прокуратуре Кыргызстана

Департамент конвоирования поздравят ветерана ВОВ, которой исполняется 90 лет

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425549-ru.html

Похожие новости

Фото — Пограничники и таможенники приняли участие в тренировочном занятии по поимке наркоторговцев

Чествование ветеранов войны

Ветераны афганцы против террора

В Татарстане изобрели телефонную сеть, которую нельзя прослушать

Депутат Ж.Мусабекова не пришла на заседание СДПК, на котором фракция должна была рассмотреть аудиозапись с угрозами в адрес журналиста

12 мая 2017, 15:58       Комментарии

В Департаменте по охране и конвоированию ГСИН 15 мая пройдет чествование ветерана Великой Отечественной войны старшего прапорщика Валентины Андреевны Касатых, которой исполняется 90 лет. Как сообщили в ГСИН, в годы войны Валентина Андреевна служила в разведывательном отделе НКВД (СМЕРШ). В дальнейшем прошла путь от контролера до командира взвода контролеров. В войсковой части 7412 (ныне Департамент по охране и конвоированию ГСИН) прослужила 31 год. Ушла на пенсию по возрасту в 1980 году.
В Департаменте по охране и конвоированию будет проведен торжественный митинг, на котором также воздадут заслуженные почести всем участникам войны, ранее служивших в этой части, независимо от того когда и как долго они там работали.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум