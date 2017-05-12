Департамент конвоирования поздравят ветерана ВОВ, которой исполняется 90 лет

12 мая 2017, 15:58 Комментарии

В Департаменте по охране и конвоированию ГСИН 15 мая пройдет чествование ветерана Великой Отечественной войны старшего прапорщика Валентины Андреевны Касатых, которой исполняется 90 лет. Как сообщили в ГСИН, в годы войны Валентина Андреевна служила в разведывательном отделе НКВД (СМЕРШ). В дальнейшем прошла путь от контролера до командира взвода контролеров. В войсковой части 7412 (ныне Департамент по охране и конвоированию ГСИН) прослужила 31 год. Ушла на пенсию по возрасту в 1980 году.

В Департаменте по охране и конвоированию будет проведен торжественный митинг, на котором также воздадут заслуженные почести всем участникам войны, ранее служивших в этой части, независимо от того когда и как долго они там работали.