ГРС создала мобильное приложение для считывания данных биометрического паспорта

12 мая 2017, 15:59 Комментарии

В рамках реализации инициированного президентом проекта "Таза Коом" Государственная регистрационная служба разработала и запустила специальное мобильное приложение KGZ eID NFC Reader для считывания данных чипа электронной биометрический идентификационной карты.

Как сообщили 12 мая в пресс-службе ГРС, данное приложение можно скачать в Google Play Market. Для доступа к данным чипа понадобится мобильный телефон или планшет с функцией NFC и операционной системой Андроид не ниже 5 версии. После установки мобильного приложения гражданин должен приложить паспорт к обратной стороне телефона и ввести свой код, который придумывается самим гражданином.

При считывании данных через приложение KGZ eID NFC Reader можно получить следующую информацию:

- цифровое фото;

- ФИО;

- ПИН;

- год рождения;

- пол;

- адрес;

- семейное положение;

- дата выдачи и срок действия;

- национальность;

- № документа.

Идентификационная карта, наряду с основной функцией по удостоверению личности, может быть использована для подписания электронных документов и авторизации в различных информационных системах государственных органов и частных организаций (коммерческие банки, нотариусы и др.), так как при выдаче паспорта будет автоматически выдаваться Электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Изготовление и выдача паспорта образца 2017 года в общем порядке с даты заполнения анкеты-заявления осуществляются в течение 12 рабочих дней на бесплатной основе до 31 декабря 2017 года.