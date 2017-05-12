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ГРС создала мобильное приложение для считывания данных биометрического паспорта

 

Фотографии: akipress.kg

  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425548-ru.html

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Создан Совет по реализации проекта "Таза Коом" при Правительстве КР

12 мая 2017, 15:59       Комментарии

В рамках реализации инициированного президентом проекта "Таза Коом" Государственная регистрационная служба разработала и запустила специальное мобильное приложение KGZ eID NFC Reader для считывания данных чипа электронной биометрический идентификационной карты.
Как сообщили 12 мая в пресс-службе ГРС, данное приложение можно скачать в Google Play Market. Для доступа к данным чипа понадобится мобильный телефон или планшет с функцией NFC и операционной системой Андроид не ниже 5 версии. После установки мобильного приложения гражданин должен приложить паспорт к обратной стороне телефона и ввести свой код, который придумывается самим гражданином.
При считывании данных через приложение KGZ eID NFC Reader можно получить следующую информацию:
- цифровое фото;
- ФИО;
- ПИН;
- год рождения;
- пол;
- адрес;
- семейное положение;
- дата выдачи и срок действия;
- национальность;
- № документа.
Идентификационная карта, наряду с основной функцией по удостоверению личности, может быть использована для подписания электронных документов и авторизации в различных информационных системах государственных органов и частных организаций (коммерческие банки, нотариусы и др.), так как при выдаче паспорта будет автоматически выдаваться Электронная цифровая подпись (ЭЦП).
Изготовление и выдача паспорта образца 2017 года в общем порядке с даты заполнения анкеты-заявления осуществляются в течение 12 рабочих дней на бесплатной основе до 31 декабря 2017 года.

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