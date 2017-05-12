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Мужчина зарезал приятеля в пылу пьяной ссоры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/muzhch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425547-ru.html

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Задержан мужчина, который пытался перебросить 2 кг наркотиков в колонию

12 мая 2017, 15:37       Комментарии

В Чуйской области задержан мужчина подозреваемый в убийстве приятеля, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, накануне в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Алексеевка, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
"По данному факту следственным отделом ОВД Жайылского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления статье "убийство" УК КР. Установл подозреваемый. Им оказался 48-летний знакомый погибшего. По версии следствия, накануне происшествия мужчины вместе распивали спиртные напитки, между ними произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес знакомому несколько ударов ножом. Подозреваемый задержан, в настоящее время следователем решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.

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