Мужчина зарезал приятеля в пылу пьяной ссоры

12 мая 2017, 15:37 Комментарии

В Чуйской области задержан мужчина подозреваемый в убийстве приятеля, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, накануне в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Алексеевка, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

"По данному факту следственным отделом ОВД Жайылского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления статье "убийство" УК КР. Установл подозреваемый. Им оказался 48-летний знакомый погибшего. По версии следствия, накануне происшествия мужчины вместе распивали спиртные напитки, между ними произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес знакомому несколько ударов ножом. Подозреваемый задержан, в настоящее время следователем решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.