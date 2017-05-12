В Джалал-Абаде женщины шантажом вымогали у таксиста 15 тыс. сомов (фото)

12 мая 2017, 15:47 Комментарии

В Джалал-Абадской области органами внутренних дел задержана группа женщин, занимавшаяся вымогательствами. По полученным данным они вымогали у мужчины денежные средства, запугивая обращением в правоохранительные органы за якобы изнасилование, сообщает пресс-служба УВД области.

По данным ведомства, в конце апреля в милицию обратился житель Джалал-Абадской области с заявлением о фактах противоправных деяний.

"Частный извозчик подвозил малознакомую гражданку, когда его автомашину остановили две незнакомые женщины, и начали запугивать обращением в правоохранительные органы за якобы изнасилование их родственницы. Они отобрали у водителя все документы, включая водительское удостоверение и техпаспорт, обещав вернуть их, когда тот принесет им деньги. Злоумышленницы вымогали у мужчины денежные средства в размере 15 тыс. сомов. Частный извозчик после этого обратился в милицию с заявлением. Женщин задержали с поличным", – говорится в сообщении.

Группа состояла из трех женщин, двое из них уроженки Джалал-Абад, а одна уроженка Узбекистана. Ими оказались Х.Э. 1983 года рождения, временно нигде не работает, А.С., 1977 года рождения, уроженка Сузакского района, ранее судимая по статье "хулиганство", гражданка Узбекистана А.А., 1978 года рождения.

"Решением суда избрана мера пресечения в отношении Х.Э. в виде заключения под стражу, а остальные двое заключены под домашний арест. Преступление заранее спланировано и организовано, у каждого была своя роль. В настоящее время проверяется причастность задержанной группы к другим аналогичным преступлениям", – сообщили в пресс-службе.