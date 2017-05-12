Жумашев: Население не страхует жилье из-за отсутствия принудительных мер

12 мая 2017, 15:13 Комментарии

Низкий уровень страхования жилья в республике обусловлен отсутствием принудительных мер и административной ответственности. Так, сегодня, 12 мая, председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) Бакыт Жумашев прокомментировал "ВБ" критику премьер-министра.

Сегодня на заседании правительства стало известно, что с начала работы ГСО заключила лишь 10 800 договоров о страховании жилья на общую сумму 8 млн сомов. Премьер-министр жестко отчитал руководство Государственной страховой компании за слабую работу и поручил ФУГИ освободить от занимаемой должности председателя правления компании Бакыта Жумашева.

Жумашев объяснил низкое количество договоров тем, что страхование жилья является добровольным и население в большинстве случаев отказывается, так как не предусмотрено никакой административной ответственности за отсутствие договора.

"На сегодняшний день у нас отсутствует административная и иная ответственность, и страхование носит только добровольный характер, то есть штрафов, пеней, каких-либо ограничений нет. Мы работу проводим в селах, акимиатах, предприятиях. Мы ходим, разъясняем, но, к сожалению, культура населения изменилась. Мы за 25 лет утеряли страхование. Они все понимают, но потом спрашивают, есть какая-нибудь административная ответственность за отказ от страхования. Только с убеждениями приходится работать", - сказал Жумашев.

Он добавил, что компания несколько раз вносила предложение о разработке механизмов, чтобы заставить владельцев жилья страховать, но правительство отклоняло инициативы.

"Мы вносили несколько предложений, но правительство их не приняло. Мы предлагали перенять международный опыт. Например, в Беларуси идет пеня, в Турции есть ограничение при постановке на учет, регистрации. То есть какие-то косвенные механизмы есть, но у нас, к сожалению, не так. Мы давали предложение обязать страховать жилье при предоставлении налоговой декларации, при совершении сделок в ГРС, но, к сожалению, ни одно наше предложение принято не было", - отметил глава компании.

Напомним, закон о страховании жилья вступил в силу в феврале 2016 года. С этого момента компания заключила лишь 10 800 договоров на общую сумму 8 млн сомов, тогда как, по предварительным расчетам, планировала собрать около 300 млн сомов в качестве страховых взносов. Несмотря на формулировку "обязательное страхование", процедура не является принудительной и отказ от страхования не влечет штрафов. Однако в случае пожара или стихийного бедствия владелец жилья не получит от государства компенсации и вынужден будет самостоятельно восстанавливать его.