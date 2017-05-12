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O!Store предлагает 10% скидку при покупке смартфонов Huawei

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359726_os...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425544-ru.html

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12 мая 2017, 15:27       Комментарии

Если вы задумались о приобретении нового смартфона, отличным поводом совершить покупку станет 10-процентная скидка при покупке смартфона Huawei в O!Store, которую вы получите сразу на баланс своей SIM-карты. Акция "Получи скидку с Huawei!" продлена до 5 июня и распространяется на любые мобильные устройства бренда Huawei.
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