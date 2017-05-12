O!Store предлагает 10% скидку при покупке смартфонов Huawei

12 мая 2017, 15:27 Комментарии

Если вы задумались о приобретении нового смартфона, отличным поводом совершить покупку станет 10-процентная скидка при покупке смартфона Huawei в O!Store, которую вы получите сразу на баланс своей SIM-карты. Акция "Получи скидку с Huawei!" продлена до 5 июня и распространяется на любые мобильные устройства бренда Huawei.

Huawei - компания, которая символизирует Китай с его лучшей стороны в двадцать первом веке. Смартфоны Huawei - это знак качества за более выгодную цену в сравнении с аналогичными моделями других производителей. Мобильный оператор О! работает с производителем напрямую и это позволяет не "накручивать" стоимость, оставляя приятный ценник, и предоставлять официальную гарантию. При покупке девайсов у клиентов O!Store есть возможность на месте оформить необходимые документы для приобретения смартфона в рассрочку или заказать устройство через сайт shop.o.kg на дом прямо сейчас.

Адреса O!Store в Бишкеке:

"Бишкек Парк", этаж М1 (ориентиры – гипермаркет Yimpas и магазин Sulpak);

ЦУМ, 1-й этаж;

VEFA-центр, 1-й этаж;

ул. Юнусалиева, 177/1 (рядом с "Бета Сторес-2").

В Оше: ул. Курманжан Датки, 256.

В Джалал-Абаде: ул. Ленина, 34.

Подробные условия акции "Получи скидку с Huawei!" читайте на официальном сайте компании www.o.kg.

О!Store – твоя счастливая покупка!

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