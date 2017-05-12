 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жумашев: Население не страхует жилье из-за отсутствия принудительных мерЖумашев: Население не страхует жилье из-за отсутствия принудительных мерВ центре Рима у здания почты произошел двойной взрывВ центре Рима у здания почты произошел двойной взрыв

В Бишкеке прошла ярмарка профессий

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425543-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке решают, как победить сахарный диабет в постсоветских странах

Подойдут ли московские инновации урбанизации Бишкеку и другим городам КР?

В Бишкеке состоялось мероприятие, посвященное Международному Дню Красного креста и Красного полумесяца

В службу "185" мэрии Бишкека за неделю поступило 872 жалобы и обращения

Сотрудники мэрии Бишкека перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий

12 мая 2017, 15:10       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В Бишкеке в централизованной библиотечной системе прошла ярмарка профессий, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
На прошедшем мероприятии приняли участие представители государственного университета имени И.Арабаева, профессионального лицея №4 и института социального развития, которые рассказали о своих учебных заведениях школьникам 11 класса столичной школы-гимназии №70.
Цель мероприятия – помочь выпускникам столичных школ в выборе правильной и нужной профессии, а также дать им полную информацию про ВУЗы и другие учебные заведения.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум