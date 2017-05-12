В Бишкеке прошла ярмарка профессий

12 мая 2017, 15:10 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В Бишкеке в централизованной библиотечной системе прошла ярмарка профессий, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

На прошедшем мероприятии приняли участие представители государственного университета имени И.Арабаева, профессионального лицея №4 и института социального развития, которые рассказали о своих учебных заведениях школьникам 11 класса столичной школы-гимназии №70.

Цель мероприятия – помочь выпускникам столичных школ в выборе правильной и нужной профессии, а также дать им полную информацию про ВУЗы и другие учебные заведения.