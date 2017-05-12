В центре Рима прогремел взрыв

12 мая 2017, 15:19 Комментарии
Бишкек, 12 мая /Кабар/. Взрыв прогремел утром в центральной части Рима около почтового отделения на улице Авентино, сообщают местные СМИ.
По информации телеканала RaiNews24, поврежден один автомобиль, данных о жертвах и раненых нет. На месте происшествия работают пожарные и полицейские.
Причины ЧП выясняются, не исключена никакая версия, в том числе использование самодельного взрывного устройства, передает агентство Ansa.
По данным следственных органов, взорвалось устройство, которое кто-то заложил между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения.
Источник РИА Новости