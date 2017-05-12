В центре Рима прогремел взрыв

12 мая 2017, 15:19 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Взрыв прогремел утром в центральной части Рима около почтового отделения на улице Авентино, сообщают местные СМИ.

По информации телеканала RaiNews24, поврежден один автомобиль, данных о жертвах и раненых нет. На месте происшествия работают пожарные и полицейские.

Причины ЧП выясняются, не исключена никакая версия, в том числе использование самодельного взрывного устройства, ​передает агентство Ansa.

По данным следственных органов, взорвалось устройство, которое кто-то заложил между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения.

Источник РИА Новости