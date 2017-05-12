На счет МЧС поступило порядка 1,4 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

12 мая 2017, 15:29 Комментарии
Бишкек, 12 мая/Кабар/. На счет МЧС КР поступают денежные средства для пострадавших Узгенского и Чон-Алайского районов Ошской области от стихийных бедствий. Об это сообщает пресс-служба ведомства.
По состоянию на 14:00 часов 12 мая 2017 года, на счет МЧС КР для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения 3 мая 2017 года поступило 745 тыс 43 сом 88 тыйынов.
По состоянию на 14:00 часов 12 мая 2017 года, на счет МЧС Кыргызской Республики для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района поступило 642 тыс 321 сом 68 тыйынов.
Напомним, открыты счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.