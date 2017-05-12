В Бишкеке решают, как победить сахарный диабет в постсоветских странах

12 мая 2017, 15:02 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. 12 мая в Бишкеке начался саммит диабетических ассоциаций восточно-европейских стран "Единство во благо", на котором обсудят профилактику и лечение сахарного диабета в странах СНГ.

По словам члена экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской ассамблее стран Содружества Марины Шипулиной, важно решать проблему совместно с другими государствами постсоветского пространства.

"Очень важен подход, объединенный на всей территории СНГ. То есть будет возможность делиться опытом и достижениями. Сейчас, например, глюкометры определяют уровень сахара при прокалывании пальца, но этой технологии уже 15 лет. Появились методы, с помощью которых можно определять уровень сахара без капельки крови. Нужно их внедрять совместно: где-то есть разработка, где-то - возможность выпуска, а где-то - апробации", - отметила Шипулина.

По словам организаторов, важно решить такие насущные проблемы, как обеспечение благоприятных условий для пациентов, внедрение системы ранней диагностики заболевания, а также борьба с дискриминацией больных сахарным диабетом.