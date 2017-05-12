База данных террористов СНГ может появиться в течение года

12 мая 2017, 15:10 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. В странах Содружества независимых государств предполагается создать общую базу данных террористов, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко, сделавшего такое заявление перед началом заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств - участников СНГ.

Заседание Совета проходит в Минске. В ходе встречи предполагается подписать ряд документов, направленных на совершенствование взаимодействия служб и обеспечение безопасности в пенитенциарной сфере СНГ. Кроме того, накануне иностранные участники Совета посетили ряд исправительных учреждений управления департамента исполнения наказаний по Минску и Минской области.

Общую базу данных планируется создать в течение года.

"Один из важных проектов Совета - создание общих информационных баз данных по террористам, по экстремистам. Чтобы они не могли, выйдя на свободу, спокойно пересекать границы наших стран - безучета и контроля, и вести новую экстремистскую деятельность", - сказал Максименко.

Вопрос сотрудничества в антитеррористической деятельности выходит на первый план в обсуждении взаимодействия пенитенциарных служб СНГ. Изменилась ситуация в Европе, проявления радикализма и экстремизма фиксируются и в некоторых странах СНГ.

"Многие страны столкнулись с этим. 20 лет назад в РФ начались события на Кавказе, которые привели к террористическим актам. Сейчас эти люди отбывают наказание. Также в ряде других наших стран СНГ имеются террористы. Как с ними работать, как вести деятельность, которая могла бы противостоять экстремизму. Чтобы люди эти не представляли больше угрозы для нашего общества, для простых граждан", - напомнил Максименко.

Минимизировать угрозу и должна общая база данных. Свои базы, напомнил Максименко, есть в каждой республике, объединить их участники Совета рассчитывают в течение года. Обсуждается сотрудничество в вопросе борьбы с терроризмом пенитенциарных служб с Антитеррористическим центром СНГ, чтобы, по словам Максименко, выступить "против этого врага широким фронтом".

Совет руководителей пенитенциарных служб государств - участников СНГ был создан в октябре 2015 года. В его состав на данных момент входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Соглашение об образовании Совета подписал и Таджикистан, в настоящее время идет ратификация документа.