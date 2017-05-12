Автобус сбил насмерть ребенка в Нарыне — трагедия привела к митингу

12 мая 2017, 15:27 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. На трассе Бишкек - Нарын в селе Оттук начали устанавливать "лежачих полицейских" после того, как в четверг здесь насмерть сбили девятилетнего ребенка.

После происшествия местные жители перекрыли дорогу, а в пятницу начали устанавливать ограничители, сообщил глава айыл окмоту Автандил Молдосалиев.

© Фото / Автандил МолдосалиевНа трассе Бишкек — Нарын в селе Оттук начали устанавливать "лежачих полицейских" после того, как в четверг здесь насмерть сбили девятилетнего ребенка. Село относится к Нарынскому району, и на этой трассе часто происходят ДТП, отметил руководитель сельской управы.

"Гибнут люди, страдает домашний скот. Машины мчатся через село на большой скорости", - отметил Молдосалиев.

Он заявил, что не раз обращался в Министерство транспорта и дорог с просьбой решить проблему.

"Мы лишь просили установить "лежачих полицейских", но результатов не было. Вчера вечером местная семья лишилась девятилетнего сына - его насмерть сбил автобус. Ранее также был факт автонаезда, но человек выжил. После вчерашнего происшествия местные жители перекрыли трассу и провели митинг", - сказал глава села.

На место прибыли представители полномочного представительства правительства в области, руководители УВД и патрульные милиционеры. Тогда местные жители и выдвинули условие: если на дороге не появятся ограничители скорости, ее вновь перекроют.

59-летний водитель автобуса, который сбил ребенка, сейчас находится в изоляторе временного содержания, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан представитель патрульной милиции Нарынской области Тилек Оторов.

"Автобус следовал из Каракола и сбил мальчика, который ехал на велосипеде. Он скончался по дороге в больницу. Автомашина водворена на штрафстоянку, а водитель - в ИВС", - рассказал Оторов.

Вопрос об установке "лежачих полицейских" был решен всего за час.