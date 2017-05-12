На счет МЧС поступило почти 1,4 млн сомов для пострадавших от стихии

12 мая 2017, 14:51 Комментарии

На счет МЧС КР поступают денежные средства для пострадавшего населения Узгенского и Чон-Алайского районов Ошской области от стихийных бедствий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 14.00 12 мая на счет МЧС для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения 3 мая поступило 745 043 сома 88 тыйынов.

На это же время для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района на счет поступило 642 321 сом 68 тыйынов.

Напомним, открыты счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района".

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь).

Назначение: Указать подробное назначение.

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня:

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района".

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь).

Назначение: Указать подробное назначение.

По вопросам обращаться: Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР, Сарбашева Динара Саймудиновна. Тел.: 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.