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На счет МЧС поступило почти 1,4 млн сомов для пострадавших от стихии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359721_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425536-ru.html

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12 мая 2017, 14:51       Комментарии

На счет МЧС КР поступают денежные средства для пострадавшего населения Узгенского и Чон-Алайского районов Ошской области от стихийных бедствий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, по состоянию на 14.00 12 мая на счет МЧС для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения 3 мая поступило 745 043 сома 88 тыйынов.
На это же время для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района на счет поступило 642 321 сом 68 тыйынов.
Напомним, открыты счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района".
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь).
Назначение: Указать подробное назначение.
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района".
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь).
Назначение: Указать подробное назначение.
По вопросам обращаться: Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР, Сарбашева Динара Саймудиновна. Тел.: 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.

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