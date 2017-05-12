Подойдут ли московские инновации урбанизации Бишкеку и другим городам КР?

12 мая 2017, 14:53 Комментарии

Ведущие российские эксперты-урбанисты и руководитель аппарата президента Кыргызстана обсудили, как облагородить Бишкек, чтобы он соответствовал стандартам городов мира. Сапар Исаков рассказал специалистам из Москвы о национальном высокотехнологичном проекте "Таза коом" целью, которого является повышение уровня комфорта и безопасности, а также улучшение качества предоставления госуслуг, и создание привлекательной среды для бизнесменов.

В свою очередь гости из столицы России поделились своим опытом внедрения инновационных технологий в области управления городскими объектами Москвы. В частности, отмечено, что "умный город" позволяет более эффективно устранять последствия стихийных бедствий, собирает данные о причинах катастроф и снижает вероятность их появления. Кроме того, проект упрощает работу в жилищно-коммунальной сфере.

Между специалистами двух стран была достигнута договоренность о совместных усилиях в продвижении проекта "Таза Коом". Руководитель аппарата президента подчеркнул, что работа будет начата с самых необходимых аспектов для населения.

"Мы понимаем, что для такой страны, как Кыргызстан, которая не имеет нефти и газа, именно проект "Таза Коом" должен стать двигателем развития, позволит вывести страну вперед. Эти преимущества также дополняются возможностью искоренения коррупции из государственного сектора. Этот проект станет ядром новой долгосрочной стратегии развития Кыргызстана на период до 2040 года. С самого начала планируется применить комплексный подход к реализации проекта, охватив сферы, которые являются наиболее важными для населения", - отметил он.