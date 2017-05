В центре Рима у здания почты произошел двойной взрыв

12 мая 2017, 15:05 Комментарии

На центральной улице Рима, Виале Авентино, недалеко от здания почты произошел взрыв, сообщает РБК со ссылкой на издание Ansa и данные местных правоохранительных органов и аварийных служб.

При этом по информации итальянского агентства Rai, взрыв был двойным. Он, как отмечает Rai, произошел недалеко от пересечения улиц Виале Авентино и Виале.

Как уточнили собеседники издания, по предварительным данным, взрывное устройство находилось между двумя припаркованными на стоянке автомобилями.

#BREAKING: An explosion has occurred near a Post Office in #Rome, Italy; Car damaged, suspected parcel/letter bomb. pic.twitter.com/4bB9zycwRi

- NewsCenter HQ (@NewsCenterHQ101) 12 мая 2017 г.

В результате происшествия, как пояснили спасатели, была повреждена одна из машин. Информации о погибших или пострадавших из-за взрыва в настоящий момент, по их данным, нет. Район, в котором произошел хлопок, как пишет Ansa, оцеплен. На месте инцидента работают пожарные.

Причины и остальные обстоятельства взрыва, по информации издания, выясняются. La Repubblica замечает, что взрывное устройство, по данным аварийных служб, могло находиться в одной из посылок.