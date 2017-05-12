Лариса Илибезова: "МВД присоединилось к проблеме ранних браков и похищения девушек"

12 мая 2017, 14:40 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. МВД присоединилось к проблеме ранних браков и похищения девушек в Кыргызстане. Об этом сегодня пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказала председатель правления ОФ "Центр исследования демократических процессов" Лариса Илибезова.

По ее словам, НПО с МВД провели важную работу по информированию школьников и родителей по вопросу ранних браков.

Она отметила, что в прошлом году был принят закон, запрещающий религиозный обряд - нике с несовершеннолетними. В связи с этим в Кыргызстане проводятся различные семинары, тренинги по данному вопросу. "Недавно 25 сотрудников ИДН участвовали на собрании с родителями и школьниками, где обсуждались вопросы по раннему браку", - рассказала она.

Кроме этого Л.Илибезова добавила, что в рамках этого проекта были разработаны буклеты для детей с картинками, который стимулирует детей реализовывать свой потенциал, и не вступать в ранний брак.

Также были сделаны брошюры для родителей, о том какие последствие ранних браков могут быть для их детей и почему они опасны.