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Лариса Илибезова: "МВД присоединилось к проблеме ранних браков и похищения девушек"

Источник:
http://kabar.kg/news/larisa-il...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425533-ru.html

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12 мая 2017, 14:40       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. МВД присоединилось к проблеме ранних браков и похищения девушек в Кыргызстане. Об этом сегодня пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказала председатель правления ОФ "Центр исследования демократических процессов" Лариса Илибезова.
По ее словам, НПО с МВД провели важную работу по информированию школьников и родителей по вопросу ранних браков.
Она отметила, что в прошлом году был принят закон, запрещающий религиозный обряд - нике с несовершеннолетними. В связи с этим в Кыргызстане проводятся различные семинары, тренинги по данному вопросу. "Недавно 25 сотрудников ИДН участвовали на собрании с родителями и школьниками, где обсуждались вопросы по раннему браку", - рассказала она.
Кроме этого Л.Илибезова добавила, что в рамках этого проекта были разработаны буклеты для детей с картинками, который стимулирует детей реализовывать свой потенциал, и не вступать в ранний брак.
Также были сделаны брошюры для родителей, о том какие последствие ранних браков могут быть для их детей и почему они опасны.

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