Первые 9 ЦАТР, установленные в четырех областях страны, охвачено ЦТВ 40 населенных пунктов

12 мая 2017, 14:44 Комментарии

Бишкек, 21 мая /Кабар/. Первые 9 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов (ЦАТР), установленные в четырех областях страны, охватили цифровым телевидением 40 населенных пунктов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее информации, в рамках реализации Программы по переходу на цифровое телерадиовещание в КР с целью охвата 326 населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к цифровому телевидению, ОАО РПО РМТР установил и ввел в эксплуатацию 9 цифровых ЦАТР в четырех областях страны - Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

Установка ЦАТР в селе Уч-Эмчек Иссык-Атинского района Чуйской области позволила охватить цифровым вещанием еще дополнительно 4 села: Нооруз, Горная Маевка, Кызыл-Бирлик и Таш-Башат. Таким образом, 790 домохозяйств 5 сел обеспечены доступом к цифровому ТВ.

В г. Майлуу-Суу Джалал- Абадской области установлен ЦАТР, который также охватывает цифровым телевидением близлежащее село Левый Берег, и в общей сложности ЦТВ охвачены 6 445 домохозяйств.

В Алайском районе Ошской области установлены и введены в эксплуатацию 3 ЦАТР в селах Жылуу-Суу, Уч-Добо, Мурдаш. Установка АТР в с.Жылуу обеспечивает покрытием ЦТВ еще дополнительно два села: Кара-Булак и Таш-Коро.

Установка АТР в с. Уч-Добо привела к тому, что у населения сел Герчиге, Ак-Жай и Кичи-Каракол появилась возможность подключиться к цифровому телевидению.

Установка ретранслятора в с.Мурдаш планируется 12 мая 2017 года, и позволит охватить также дополнительно три села: Кызыл-Коргон, Кынелек, Тогонду.

В Кара-Кульджинском районе Ошской области установка ЦАТР в селе Ак-Кыя позволила охватить также и районный центр Кара-Кульджа.

Установка в селе Ак-Терек Узгенского района Ошской области охватила также села 15-Жаш и Арагол.

Также необходимо напомнить, что в селе Тасма Тюпского района Иссык-Кульской области был осуществлен запуск первого цифрового автоматического телевизионного ретранслятора в рамках первого этапа установки ЦАТР.

Запуск цифрового транслятора позволил охватить цифровым вещанием десять сел, в том числе расположенные в так называемой "радиотеневой зоне" - Тасма, Токтоян, Чон-Тогузбай, Сары-Тологой, Санташ, Жылуу-Булак, Мин-Булак, Арал, Долон и Кош-Добо. Общее количество домохозяйств, охваченных ЦТВ составляет 5 364.

В селе Бокомбаево Иссык-Кульской области установка АТР охватила близлежащие села, такие как Тон, Торт-Кул, Темир-Канат, Эшперов. В целом ЦТВ охвачено 5 сел с общим количеством домохозяйств 5 723, в селе Боконбаево – 3 146 домохозяйств, с. Тон- 552, с.Торт-Кул – 1086, с.Темир-Канат – 358 и с.Эшперов – 581.