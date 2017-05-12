В Бишкеке состоялось мероприятие, посвященное Международному Дню Красного креста и Красного полумесяца

12 мая 2017, 14:48 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Бишкеке накануне состоялось мероприятие, посвященное Международному Дню Красного креста и Красного полумесяца.

По словам генерального директора Национального общества Красного полумесяца Руслана Алиева, организация уже 154 года занимается оказанием различной гуманитарной помощи, невзирая на национальность, пол или религиозные взгляды.

"Работа организации проводится в таких сферах, как изменение климата, продовольственная безопасность, водоснабжение, санитария, эпидемия и т.д. Но, стоит отметить, что наша роль ответственней и шире. Мы являемся одним из самых узнаваемых брендов в мире. Разнообразные исследования в области основополагающих принципов дают нам уникальный доступ к принимающим решения лицам на местном, национальном и глобальном уровнях. Мы также можем влиять на законодательства страны", - сказал он.

Также Р.Алиев сообщил, что в Кыргызстане более 10 тыс волонтеров, готовых протянуть руку помощи.

"Всего в Красном кресте и Красном полумесяце 80 млн членов, 17 млн добровольных волонтеров и 165 тыс отделений на 5 континента",- добавил Руслан Алиев.

Напомним, что Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (также известное как Международный Красный Крест или Международный Красный Полумесяц) — международное гуманитарное движение, основанное в 1863 году Анри Дюнаном и еще 4 его сподвижниками.