С начала года зарегистрировано 345 фактов без вести пропавших детей - МВД

12 мая 2017, 14:54 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. За 4 месяца текущего года было зарегистрировано 345 заявлений по факту без вести пропавших детей. Об этом сегодня на пресс-конференции агентству "Кабар" сообщил главный инспектор ИДН ГУОБ МВД КР Марат Сапаев

По его словам, из них в течении 3-х суток были найдены 96 детей, заведено розыскных дел 249, из которых розыск прекращен в отношении 243 несовершеннолетних.

Он также сообщил, что до сих пор продолжаются поиски 6-летнего Бекзата, пропавшего 16 апреля в г.Кара-Куле Джалал-Абадской области

"На сегодняшний день с 2002 года в розыске находится 39 без вести пропавших несовершеннолетних, из них 12 девочек и 27 мальчиков", - сказал он.