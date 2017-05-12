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С начала года зарегистрировано 345 фактов без вести пропавших детей - МВД

Источник:
http://kabar.kg/news/s-nachala...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425530-ru.html

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12 мая 2017, 14:54       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. За 4 месяца текущего года было зарегистрировано 345 заявлений по факту без вести пропавших детей. Об этом сегодня на пресс-конференции агентству "Кабар" сообщил главный инспектор ИДН ГУОБ МВД КР Марат Сапаев
По его словам, из них в течении 3-х суток были найдены 96 детей, заведено розыскных дел 249, из которых розыск прекращен в отношении 243 несовершеннолетних.
Он также сообщил, что до сих пор продолжаются поиски 6-летнего Бекзата, пропавшего 16 апреля в г.Кара-Куле Джалал-Абадской области
"На сегодняшний день с 2002 года в розыске находится 39 без вести пропавших несовершеннолетних, из них 12 девочек и 27 мальчиков", - сказал он.

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