Фото — Пограничники и таможенники приняли участие в тренировочном занятии по поимке наркоторговцев

12 мая 2017, 14:46 Комментарии

Совместное показное занятие по теме "Действия личного состава контрольно-пропускного пункта и государственных контрольных органов по обнаружению и пресечению фактов незаконного перемещения наркотических средств через кыргызско-узбекскую государственную границу" состоялось 12 мая на пункте пропуска "Достук-автодорожный" на кыргызско-узбекской государственной границе. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ государственной пограничной службы.

Занятие было организовано в Кыргызстане в рамках регионального проекта Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) "Противодействие трафику опиатов из Афганистана через северный маршрут путем усиления потенциала основных контрольно-пропускных пунктов и создания офисов пограничного взаимодействия", который предусматривает противодействие незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, укрепление доверия между странами региона с помощью усиления потенциала взаимодействия силовых структур, имеющих свои подразделения на границе.

За ходом мероприятия наблюдали представители проекта УНП ООН в Кыргазстана и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

В мероприятии приняли участие личный состав КПП "Достук-автодорожный" ГПС КР, сотрудники ГТС и МВД КР, которые продемонстрировали порядок взаимодействия в случае возникновения внештатных ситуаций на КПП.

В ходе занятия отрабатывались два сценария. По первому сценарию в ходе специального досмотра автотранспорта, следовавшего из Кыргызстана в Узбекистан, совместный таможенный и пограничный наряд в багажном отсеке обнаружил наркотическое вещество, предположительно, гашиш (пыльца).

В ходе отработки второго сценария пограничники задержали гражданку, в ручной клади которой были спрятаны спрессованные свертки с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно, героином.

Благодаря согласованным действиям пограничников и сотрудников взаимодействующих структур нарушители госграницы были задержаны и переданы сотрудникам МВД КР, которые в свою очередь продолжили работу до логического завершения.