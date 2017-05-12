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Фото — Пограничники и таможенники приняли участие в тренировочном занятии по поимке наркоторговцев

 

Фотографии: akipress.kg

          

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425529-ru.html

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12 мая 2017, 14:46       Комментарии

Совместное показное занятие по теме "Действия личного состава контрольно-пропускного пункта и государственных контрольных органов по обнаружению и пресечению фактов незаконного перемещения наркотических средств через кыргызско-узбекскую государственную границу" состоялось 12 мая на пункте пропуска "Достук-автодорожный" на кыргызско-узбекской государственной границе. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ государственной пограничной службы.
Занятие было организовано в Кыргызстане в рамках регионального проекта Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) "Противодействие трафику опиатов из Афганистана через северный маршрут путем усиления потенциала основных контрольно-пропускных пунктов и создания офисов пограничного взаимодействия", который предусматривает противодействие незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, укрепление доверия между странами региона с помощью усиления потенциала взаимодействия силовых структур, имеющих свои подразделения на границе.
За ходом мероприятия наблюдали представители проекта УНП ООН в Кыргазстана и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.
В мероприятии приняли участие личный состав КПП "Достук-автодорожный" ГПС КР, сотрудники ГТС и МВД КР, которые продемонстрировали порядок взаимодействия в случае возникновения внештатных ситуаций на КПП.
В ходе занятия отрабатывались два сценария. По первому сценарию в ходе специального досмотра автотранспорта, следовавшего из Кыргызстана в Узбекистан, совместный таможенный и пограничный наряд в багажном отсеке обнаружил наркотическое вещество, предположительно, гашиш (пыльца).
В ходе отработки второго сценария пограничники задержали гражданку, в ручной клади которой были спрятаны спрессованные свертки с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно, героином.
Благодаря согласованным действиям пограничников и сотрудников взаимодействующих структур нарушители госграницы были задержаны и переданы сотрудникам МВД КР, которые в свою очередь продолжили работу до логического завершения.

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