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Новости Кыргызстана

На счет МЧС поступило почти 1,4 млн сомов для пострадавших от стихииНа счет МЧС поступило почти 1,4 млн сомов для пострадавших от стихииВ Бишкеке состоялось мероприятие, посвященное Международному Дню Красного креста и Красного полумесяцаВ Бишкеке состоялось мероприятие, посвященное Международному Дню Красного креста и Красного полумесяца

На спецсчет МЧС для пострадавших от землетрясения и оползня на юге КР поступило более 1,3 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-spe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425528-ru.html

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Сотрудники мэрии Бишкека перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий

12 мая 2017, 14:50       Комментарии

По состоянию на 14:00 12 мая, на счет МЧС, открытый для сбора средств пострадавшим от землетрясения 3 мая поступило 745 тыс. 043 сомов, на счет пострадавшим от оползня 642 тыс. 321 сомов, сообщаили в ведомства.
Напомним, открыты счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
По вопросам обращаться: Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР, Сарбашева Динара Саймудиновна. Тел.: 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.

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