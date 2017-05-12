На спецсчет МЧС для пострадавших от землетрясения и оползня на юге КР поступило более 1,3 млн сомов

12 мая 2017, 14:50 Комментарии

По состоянию на 14:00 12 мая, на счет МЧС, открытый для сбора средств пострадавшим от землетрясения 3 мая поступило 745 тыс. 043 сомов, на счет пострадавшим от оползня 642 тыс. 321 сомов, сообщаили в ведомства.

Напомним, открыты счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня:

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

По вопросам обращаться: Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР, Сарбашева Динара Саймудиновна. Тел.: 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.