 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ветераны афганцы против террораВетераны афганцы против террораЖээнбеков — министрам: Только когда погибают люди, с вашей стороны начинается какое-то движениеЖээнбеков — министрам: Только когда погибают люди, с вашей стороны начинается какое-то движение

Bentley выпустит для веганов машины с отделкой из грибов и медуз

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359715_be...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425527-ru.html

Похожие новости

Школьника на смерть сбил автомобиль, после его переехала другая машина

ДТП со смертельным исходом и угон автомашины раскрыли в Жайыльском районе

Осторожно! Машины проваливаются в яму возле Аламединского рынка

Сразу пять машин столкнулись в Бишкеке

Кыргызстанец пострадал при столкновении семи машин в России

12 мая 2017, 14:09       Комментарии

Автомобильная компания Bentley начинает разрабатывать для отделки салонов своих автомобилей искусственную кожу, созданную на основе протеина, грибов и медуз, сообщает Би-би-си.
Это решение принято, чтобы угодить запросам покупателей-веганов, сообщает Auto Express со ссылкой на директора по дизайну Bentley Штефана Зилаффа.
"Вы не сможете продать Bentley, на отделку которого уходит до 20 шкур животных, клиенту-вегану. Мы разговаривали с такими потребителями в Калифорнии и услышали, чего бы они хотели от наших автомобилей", - рассказал Зилафф.
"Вскоре мы представим Bentley с отделкой для веганов. Сенсация в мире роскоши - кожа на основе протеинов, кожи из грибов и выжимки из медуз", - уточнил менеджер компании.
Зилафф также рассказал, что в компании изучают технологии электрокаров и, возможно, возьмут их на вооружение.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум